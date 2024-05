Di Ponte lancia la sfida a Chienni: "Confrontiamoci subito in piazza"

di Francesco Tozzi

Mauro Di Ponte non demorde. Il candidato a sindaco Futura, a una manciata di giorni dalle elezioni, torna a chiedere un confronto pubblico in piazza della Repubblica con Sergio Chienni. E questa volta lo ha fatto inviando una lettera allo stesso Chienni, a Silvia Staderini, coordinatrice della campagna elettorale di Insieme per , a Barbara Croci, segretaria provinciale del Pd aretino e ad Emiliano Fossi, segretario regionale dei dem. Il guanto di sfida è stato lanciato. L’appuntamento è per lunedì 3 giungo alle 21 nella principale piazza del paese: se l’avversario non ci sarà, Di Ponte si presenterà comunque. "Scrivo questa lettera aperta – si legge nella missiva – per invitare (dopo averlo già fatto in data 10 aprile, 8 maggio, 10 maggio, 21 maggio e 24 maggio) il candidato a sindaco di Insieme per Chienni ad un incontro pubblico in piazza della Repubblica lunedì 3 giugno alle ore 21. Sarà l’occasione per confrontarsi in maniera democratica e trasparente, davanti ai nostri concittadini, sui temi sollevati durante questa campagna elettorale, sui programmi e sulle idee per il futuro . Nei comuni limitrofi i candidati si sono resi tutti disponibili ad incontrarsi davanti alla cittadinanza".

L’ex vicesindaco spiega inoltre che, se nei prossimi giorni si dovesse manifestare da parte dello schieramento avversario la volontà di partecipare al dibattito, potrebbero concordare insieme la data e l’orario più consono per entrambi. Ma se non avrà risposte, tirerà dritto. "Qualora tale data non fosse adeguata - aggiunge - mi metto a disposizione per ogni altro giorno ed orario più gradito a Chienni. Qualora Chienni non fosse mai disponibile per i suoi numerosi impegni, invito in sua rappresentanza lunedì 3 giugno alle ore 21 la portavoce della lista Staderini, o chiunque la lista Insieme per voglia delegare. Se lo ritengono più opportuno sono a disposizione per confrontarmi con i segretari del Pd provinciale o regionale".

Prendere o lasciare, dunque. Anche se nei giorni scorsi la posizione dello schieramento di centrosinistra è stata chiara. Oltre agli impegni fissati dei due candidati, aveva sottolineato la coordinatrice di Insieme per Silvia Staderini, sono già due gli incontri fissati tra Chienni e Di Ponte, uno in tv e l’altra in sala consiliare con le associazioni di categoria. Occasioni sufficienti per far sì che gli elettori si possano fare un’idea delle proposte politiche in campo. Difficilmente il centrosinistra cambierà posizione.