Devastò il centro a 17 anni. Daspo urbano di un anno

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

È puntualmente scattato, come del resto era prevedibile, il daspo urbano per il 17enne di Pieve Santo Stefano autore dei numerosi atti vandalici nel centro storico di Sansepolcro dalle 6 fino alle 7 inoltrate della mattinata di domenica scorsa. La Polizia di Stato di Arezzo è celermente intervenuta nei confronti del minorenne, che era stato rintracciato in forte stato di ebbrezza alcolica dai carabinieri della Stazione di Monterchi e del Nucleo Forestale biturgense, chiamati a intervenire all’alba del 14 gennaio a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini che, sgomenti e arrabbiati per quello che stava accadendo, avevano assistito al danneggiamento di vasi, fioriere, cartellonistica stradale, panchine e arredi di esercizi commerciali, con in più il ribaltamento dei bidoni della nettezza urbana e il conseguente sparpagliamento del rifiuti sulle strade principali. La divisione Anticrimine della Questura, diretta dal vicequestore della Polizia di Stato, Claudia Famà, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri che ha proceduto per i fatti di rilievo penale, ha raccolto gli atti riferiti all’episodio di vera e propria devastazione urbana; dalla disamina è emerso chiaramente che le condotte tenute dal ragazzo potessero costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e, quindi, il questore Maria Luisa Di Lorenzo ha emesso lo specifico provvedimento.

Ciò significa che, per la durata di un anno, il minorenne non potrà avere accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento situati nel centro storico di Sansepolcro e neppure fermarsi e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Come già ricordato, è stato il solo individuo riconosciuto responsabile degli episodi contestati, a seguito anche di un attento esame delle immagini girate dalle telecamere della videosorveglianza, che hanno escluso il coinvolgimento di altre persone, al contrario di quello che in molti avevano supposto. Relativamente al risarcimento dei danni, saranno l’amministrazione comunale e i singoli esercizi – per quanto di loro proprietà – a decidere o meno se inoltrare la richiesta alla famiglia del 17enne, con l’auspicio che la sanzione inflitta possa servire per farlo riflettere su quanto ha combinato e insegnare a lui quelli che sono i comportamenti da tenere nell’ambito di una civile convivenza.