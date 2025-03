Detenuti e diritti. Ieri la giornata di mobilitazione

In occasione della Giornata di mobilitazione nazionale indetta dalla Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, Sandra Rogialli, garante per Arezzo, ha espresso il suo sostegno alle richieste della Conferenza, sottolineando l’importanza di soluzioni giuridiche immediate sia alla politica che all’amministrazione penitenziaria attraverso provvedimenti che riducano il sovraffollamento e migliorino le condizioni di vita dentro le carceri. Concentrando la sua attenzione sulla casa circondariale di Arezzo, Sandra Rogialli ha evidenziato come non manchino le criticità. "Sebbene San Benedetto rappresenti una realtà ‘privilegiata’ rispetto ad altre strutture penitenziarie regionali e nazionali – ha spiegato Rogialli -, nonostante l’impegno del personale, la struttura risente della sua condizione di provvisorietà, dovuta a una ristrutturazione interrotta. Esiste poi una carenza di personale. Questi sono alcuni dei problemi dei detenuti- ha concluso Sandra Rogialli- ma penso che il loro superamento, così come l’affermazione del diritto alla riabilitazione, siano temi che non possiamo rinchiudere in una cella, ma renderli problemi condivisi nella comunità che ospita la casa circondariale e i suoi detenuti".