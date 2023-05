Derubata in auto dopo la spesa al supermercato

Bussano al finestrino e con la scusa di farle raccogliere qualcosa caduto a terra, le rubano la borsa. Ladri in azione al parcheggio dell’Esselunga. Un furto con destrezza quello che è accaduto ieri nel sotterraneo del supermercato cittadino quando, in pochissimi istanti, una signora che aveva appena terminato di fare la spesa si è vista avvicinare da uno sconosciuto. La donna era in auto, seduta al posto di guida, la borsa sul sedile del passeggero, poco prima di mettere in moto si è sentita chiamare. Uno sconosciuto ha attirato la sua attenzione bussando al finestrino. "Signora le è caduto qualcosa per terra". Neanche il tempo di aprire lo sportello per guardare cosa avesse perso e qualcuno ha afferrato la sua borsa ed è fuggito.

Stesso modus operandi di qualche settimana fa nel parcheggio dell’Eurospin di via Rita Levi Montalcini ad Arezzo. Vittima del furto, una signora appena uscita dal market dopo aver terminato di fare acquisti. A raggirare la donna, è stato un uomo ben vestito che l’ha distratta con la scusa di segnalare qualcosa caduto a terra, probabilmente delle monetine, messe li proprio dal malfattore per attirare nella trappola la vittima di turno.

A.B.