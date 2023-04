Dentro l’uovo aumenti a tavola fino al 70%

Quanti anni sono passati dalla Pasqua del 2022? In sostanza meno di uno, in realtà decine. In ballo non c’è stavolta il calcolo del tempo ma la corsa dei prezzi. Da qualche mese si è frenata, allentando la morsa sulle famiglie e regalando un briciolo di sollievo. Ma il confronto sulla lunga distanza è impietoso: soprattutto a tavola.

Qualche esempio? Abbiamo preso alcuni dei prodotti base, quelli che in questi giorni disegnano la mappa dei nostri pranzi e delle nostre cene in casa. Partiamo con l’unica eccezione: il cioccolato, uno dei re della Pasqua. Almeno nelle classiche barrette, quelle monitorate dal ministero dello sviluppo economico, il prezzo è rimasto lo stesso dell’aprile 2022, il mese dell’ultima Pasqua. Il confronto, beninteso, è con i prezzi a inizio marzo, gli ultimi disponibili.

Ma torniamo a bomba. Il balzo da record del mondo lo piazza la farina, il cui prezzo da una Pasqua all’altra è stato del 71%. Qual è il partner naturale della farina? Beh, il burro, sia nelle ricette che nelle più note pubblicità televisive. L’aumento è stato del 68%, neanche i due ingredienti si fossero messi d’accordo. Il terzo pezzo forte per i dolci e non solo? Il latte: e qui l’aumento del parzialmente scremato tocca quota +51%.

Un altro mondo, dicevamo. Il pane va più piano, sale lo stesso ma "solo" del 6%. La metà delle uova, quelle che aspettano la benedizione nei cestini tradizionali, salite da una Pasqua all’altra del 13%.

Ma c’è chi fa peggio: ad esempio la pasta, che gira gira dai piatti non può mancare davvero. L’aumento di maccheroni, penne e cugini vari è del 42% e fino a tre mesi fa era molto peggio. L’olio non si fa desiderare. Quello d’oliva è cresciuto del 37%, quello di semi del 20,4% e solo grazie alla frenata recente. Crescono ma un po’ meno il parmigiano, la carne bovina e quella di maiale. In un vortice di prezzi che da un anno a questa parte ha scatenato una bufera: arrivando fino nel cuore della Pasqua.