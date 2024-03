Dentro i Capolavori. Lezioni d’arte alla Ginestra

A marzo proseguono le attività proposte dalla biblioteca di Montevarchi La Ginestra.

Domani mercoledì 6 marzo alle ore 17 nella Sala Filanda appuntamento con Dentro i Capolavori, Lezioni d’arte. Il Professir Andrea Baldinotti dell’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, terrà una lezione su “Il teatro Sacro del Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia”.

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dall’Istituto Comprensivo Petrarca, in collaborazione con il Comune di Montevarchi e a cura di Antonio Natali e Sergio Neri.

Andrea Baldinotti, storico dell’arte, ha studiato all’Università di Firenze con Carlo Del Bravo. Ha approfondito, in numerose occasioni, temi legati all’arte italiana del Quattro Cinque e Seicento, privilegiandone soprattutto il versante iconografico e iconologico; si è rivolto inoltre allo studio di molteplici aspetti della pittura italiana dell’Ottocento e del Novecento, collaborando alla stesura di cataloghi d’esposizioni nazionali e estere. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 055 9108351- [email protected]. Il 9 marzo dalle 10 alle 12 alla Biblioteca dei Ragazzi c’è Case di carta e altre magie, letture animate con I Seminalibri e laboratorio di origami “Costruiamo il nostro villaggio” con Roberta Felici. Per famiglie con bambini da 5 a 8 anni.