San Giovanni Valdarno, nuovo caso di Dengue: disposta la disinfestazione

Arezzo, 21 ottobre 2023 – Un nuovo caso di virus Dengue nell’aretino. È il sesto dell’inizio dell’anno. È stato riscontrato nel comune di San Giovanni Valdarno, dove l’amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione.

L’intervento interesserà le seguenti strade: via Piave, via Trieste, la Sr69 tra i due ponti, via Fabbrini, piazza della Libertà, via Roma, via Borsi e via Monte Grappa ed è programmato nella notte fra domenica 22 e lunedì 23 ottobre.