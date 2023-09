Delusa dall’Italia prende in mano la ’’sua’’ Milano

Il Città di Sondrio aspetta le stelle del volley e…. forse Paola Egonu! Aria di grande pallavolo domani e domenica nel capoluogo di provincia valtellinese dove è programmato la seconda edizione del torneo di pallavolo femminile internazionale Città di Sondrio, secondo memorial Attilio Tempra, al quale prenderanno parte la Allianz VV Milano e le francesi del Mulhouse, entrambe a Livigno da qualche giorno per un periodo di allenamento.

In campo anche la Volley Bergamo 1991 e la Futura Volley Giovani di Busto Arsizio.

Intorno a torneo, il primo della stagione di così alto livello, utile a tutte le squadre partecipanti per mettere in pratica sul campo quanto provato nei primi allenamenti stagionali, c’è tantissima attesa e ce ne è ancor di più per la possibile presenza di una fuoriclasse assoluta qual è Paola Egonu, acquisto di punta della Allianz Vero Volley Milano, club che ha rotto gli indugi acquistando la numero uno al mondo per poter riuscire a mettere le mani su quello scudetto solamente sfiorato nelle ultime due stagioni.

La presenza di Paola, dopo le note vicende con la nazionale e la non convocazione per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, non è stata confermata dalla società della presidente Alessandra Marzari ma a Sondrio un po’ tutti ci sperano perché sarebbe la prima volta, con la maglia della Allianz VV Milano, per la ’’Messi della pallavolo’’, volendo fare un paragone calcistico.

A Sondrio saranno tante le stelle presenti in campo in un torneo organizzato da Up Events nell’ambito della Valtellina Summer League, kermesse turistico sportiva allestita in estate con il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Enti e comuni coinvolti.

Tante le stelle presenti nella kermesse sondriese, dalle ’’milanesi’’ Raphaela Folie, Helena Cazaute e Bajema, alle "bergamasche" Stufi, Davyskiba e Butigan, alle ’’bustocche’’ Zanette, Conceicao e Tonello alle frances’ Selosse, Mayer, Snyder, Legros e Tchoudjang Nana. E tante altre ancora.

Il programma del Città di Sondrio prevede per domani alle 15.30 la prima semifinale tra Volley Bergamo 1999 e le francesi del Mulhouse e, a seguire, l’altra semifinale tra Allianz VV Milano e la Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

Domenica 18 settembre le finali. Alle 15.30 si terrà la finale per il 3 e 4 posto alla quale farà seguito, intorno alle 17.30, la finalissima.

A seguire le premiazioni. Info e prenotazione biglietti: www.ascperlosport.it

Nel frattempo in casa UYBA Volley Busto Arsizio Giuditta Lualdi è diventata la nuova capitana della squadra: "Neanche la Giuditta bambina avrebbe mai immaginato un giorno di avere l’onore di rivestire questo ruolo in questa società - spiega la giocatrice - Questa maglia per me è una seconda pelle e spero di trasmettere ogni giorno alle mie compagne il valore di indossare questi colori. Ringrazio il presidente Giuseppe Pirola e il direttore generale Mattia Moro per la fiducia, il coach Julio Velasco e tutto lo staff per avermi scelta: mi riempie di orgoglio. Siamo pronti per una grande stagione!".

La UYBA ha scelto anche la vice-capitana, che sarà Rebecca Piva.