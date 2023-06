Della Robbia: le botteghe delle meraviglie I materiali, la cottura e la politica dei prezzi

Liletta

Il merito dell’invenzione della terracotta invetriata spetta a Luca Della Robbia, iniziando dal Tabernacolo del Sacramento eseguito nel 1441 per la cappella dell’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. È l’opera più antica che presenta "il nuovo modo", oggi a Santa Maria di Peretola, e fa intuire una lunga pratica nell’uso della terracotta, dietro i buoni auspici di Filippo Brunelleschi. La tecnica della plastica fittile, elogiata da Plinio e da Varrone e riproposta dal grande architetto all’inizio del Quattrocento, offriva la possibilità in chiave neoplatonica di trasfigurare spiritualmente un materiale povero.

In modo lungimirante Luca si è dedicato poi all’invetriatura della ceramica, tecnica senza precedenti nella cultura occidentale. Facendo riferimento alla descrizione data un secolo dopo da Vasari, "un’arte nuova, utile e bellissima" di cui "glie ne avranno obbligo tutti i secoli che verranno". Utile perché conservava il colore in ogni situazione, anche all’esterno, nuova perché non praticata nell’antichità, bellissima perché capace di sintetizzare i principi rinascimentali.

Il censimento svolto nel capoluogo e nelle vallate nel 2009, per la mostra "I Della Robbia. Il dialogo tre le Arti del Rinascimento" (curata da Giancarlo Gentilini e da chi scrive) ha confermato che l’intero territorio conservi un ricco patrimonio di terrecotte invetriate. Straordinario per numero, per qualità e per varietà di soggetti e tipologie, creando le "vie della terracotta invetriata nell’aretino", nonché veri e propri pellegrinaggi robbiani. Proprio Foiano, ora palcoscenico della straordinaria mostra di robbiane aperta ieri, ebbe nel 2009 un ruolo da protagonista, essendo il centro con il maggiore numero di manufatti invetriati della Valdichiana. A Foiano l’autonomia di Andrea Della Robbia, nipote di Luca e erede della prestigiosa bottega fiorentina di via Guelfa, vicino alla chiesa di San Barnaba, ha inizio nella splendida Madonna con il Bambino nella chiesa di Santa Maria della Fraternita, statua a grandezza naturale completamente bianca ad eccezione delle iridi e delle ciglia, databile intorno al 1460 e modellata su un’idea dello zio Luca.

L’assenza di indicazioni sui metodi e sui procedimenti tecnici ha circondato di mistero questa invenzione, definita da Vasari un segreto. L’invenzione di Luca Della Robbia nacque dell’idea di applicare alla scultura in terracotta un rivestimento di smalto, mutuandolo dalla maiolica, il cui uso era largamente diffuso dal Trecento in tutta l’area mediterranea, a seguito dell’espansione araba. Facendo riferimento agli studi di Maria Grazia Vaccari, le fasi erano reperimento delle terre, la preparazione dell’argilla, la modellazione, il selezionamento, lo svuotamento e assemblaggio, essiccazione e cottura, per concludersi col rivestimento cromatico e la decorazione pittorica.

La nuova tecnica di Luca rispondeva alle esigenze di luminosità e splendore avanzate da Brunelleschi e dalla cosiddetta coeva "pittura di luce" rinascimentale. La produzione della bottega contemplava una gamma diversificata di prodotti a costi accessibili, raggiungendo una clientela vasta grazie anche alla capacità di sfruttare i contatti commerciali che Firenze aveva in Europa. Momento importante era la preparazione della materia, oltre alla scelta dei luoghi di approvvigionamento e dei componenti minerali, la depurazione, ovvero rimuovere le parti più grossolane, e la lavorazione adatta ad ottenere la consistenza idonea alla modellazione. Quest’ultima si eseguiva a mano o a stampo, con l’uso di forme di solito in gesso. L’argilla veniva pressata con le dita, facendola aderire alle pareti. Veniva usato un trespolo o cavalletto a forma di leggio con l’aiuto di stecchi di legno o di osso e di fuselli.

Raggiunta la "durezza cuoio", diveniva necessario ridurre la massa interna al rilievo e si praticava lo svuotamento, per i busti e per le statue dal basso. Le opere grandi venivano sezionate in parti diverse tagliandole con il filo di rame, dissimulando i tagli lungo i profili delle figure. Il rimontaggio avveniva nel luogo di destinazione. Un esempio in tale senso è la grande pala di Andrea Della Robbia, raffigurante la Santissima Trinità tra i santi Bernardo e Donato, oggi nella cappella della Madonna del Conforto, eseguita tra il 1485 e il 1486 per la Compagnia della Santissima Trinità.

La grande pala, smontata e suddivisa in più casse, fu inviata ad Arezzo in due tempi. Sette casse partirono da Firenze nel settembre 1485 e 12 nell’aprile 1486.Ultimata la modellazione, i pezzi venivano lasciati essiccare e poi si procedeva alla cottura tra 750 e 900 gradi. Grande cura richiedeva la preparazione degli smalti, una miscela di piombo, stagno, silice, un elemento alcalino e l’aggiunta di ossidi metallici per ottenere i colori. Nonostante l’origine del loro nome, I Della Robbia non hanno mai potuto utilizzare il rosso, perché incapace di resistere all’elevatezza della cottura.

L’applicazione dello smalto avveniva con il pennello: quindi la seconda cottura a temperatura poco inferiore alla prima, che vetrificava lo smalto fissandolo definitivamente al substrato fittile. Se necessarie, le decorazioni d’oro erano fatte a freddo applicando la foglia d’oro con adesivo a base di olio o di terre o di bolo. I colori di base erano il bianco (stagno), l’azzurro(cobalto), il verde (rame), il giallo(antimonio) e il viola (manganese). Con Giovanni Della Robbia, figlio terzogenito di Andrea la gamma cromatica fu ampliata, in particolare nei gruppi con Presepi o Compianti. La casa e bottega di via Guelfa aveva tutti i requisiti per l’invetriatura, essendo ai margini dell’abitato, vicino alle mura, facilitando così l’entrata e uscita delle merci.