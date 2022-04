Delizia di cioccolata artigianale per accogliere i visitatori

FOIANO

In Valdichiana tornano i turisti, in gran parte italiani, ma sono attese presenze anche dall’America, Gran Bretagna, Svizzera, Francia e Germania. Lo dicono le rilevazioni Irpet per la Toscana e lo confermano le previsioni di Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Village, aperto a Pasquetta (dalle 10 alle 20), il 25 aprile e il primo maggio. A Foiano la cittadella della moda si prepara alla ripartenza e già oggi accoglierà i visitatori con un "welcome" di gusto: una delizia di cioccolata artigianale (il bis lunedì). "Confermiamo il massimo impegno per la ripresa con una proposta di shopping rinnovata, di qualità e conveniente, ma anche attraverso forme di intrattenimento culturale". Ci sono due progetti a testimoniarlo: la mostra fotografica di National Geographic dedicata all’universo femminile e il video "In Valdichiana", presentato alla Bit di Milano e prodotto dal Valdichiana Village che racconta un viaggio nei 7 comuni della vallata aretina.

L’attenzione alla valorizzazione del territorio si concretizza nelle collaborazioni "con numerosi e qualificati partner territoriali e non solo, che vedono nella nostra struttura un riferimento irrinunciabile per la promozione congiunta", aggiunge Enrico Bracciali marketing manager della cittadella della moda.

L.B.