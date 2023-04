Delitto, l’addio a madre e figlia Funerali al Duomo e città in lutto

di Lucia Bigozzi

È il giorno del distacco. L’ultimo saluto a Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, uccise a coltellate nell’appartamento di via Benedetto Varchi, a San Lorentino, in una notte di terrore che la città non dimentica. Oltre cinquecento fiaccole mercoledì hanno illuminato le vie del centro nella notte della solidarietà.

Oggi è il giorno dello strappo più profondo per i figli di Sara e per il nonno al quale sono affidati, ma anche per i familiari e i parenti delle vittime. Alcuni di loro, ieri pomeriggio, nella sede della Croce Bianca hanno reso omaggio, in forma privata, alle salme rientrate dall’istituto di medicina legale di Siena, dopo l’autopsia disposta dalla magistrato che coordina l’inchiesta. Un

Una famiglia distrutta, persone devastate dal dolore, annichilite di fronte a un delitto che lascia senza fiato. Un uomo, Jawad Hicham in carcere con l’accusa di duplice omicidio. Da giorni si è chiuso nel silenzio, forse pensando a Sara con la quale divideva la vita e ai figli, un ragazzo di sedici anni e una bimba di due, che ora dovranno ricominciare da soli. Oggi pomeriggio (alle 15) in Duomo i funerali celebrati dal vescovo Andrea e la città si stringerà attorno a ciò che resta di una famiglia che prova ad andare avanti.

Chi conosce il padre di Sara e marito di Brunetta, lo descrive come un uomo distrutto al quale è toccato anche occuparsi dell’organizzazione della cerimonia funebre. Che avrà un passo "privato" pure nel giorno in cui il sindaco Ghinelli ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e l’invito ai commercianti di sospendere le attività e abbassare le saracinesche durante i funerali. "Un gesto doveroso con il quale l’intera città, rimasta profondamente colpita, partecipa unita al dolore della famiglia", è la motivazione. Nel rispetto delle volontà dei familiari di Sara e Brunetta, in Duomo la cerimonia funebre non avrà i flash di fotografi e telecamere, ma sarà concentrata nel clima di preghiera e raccoglimento nel ricordo delle vittime.

È lo stesso desiderio di vivere privatamente il dolore, alla base della decisione di non allestire la camera ardente alla Croce Bianca.

Dopo i funerali le salme delle due donne saranno cremate e poi tumulate nel cimitero di Ceciliano, dove Sara è cresciuta insieme ai genitori e da dove è partita per costruire il futuro insieme a Jawad. Lui, aveva trovato lavoro in un locale del centro, da tre giorni era in prova, ma quella notte tutto è precipitato. L’orrore nell’appartamento dove dormivano i figli di Sara, svegliati dalla nonna.

Un gesto estremo d’amore per metterli in salvo e provare a salvare anche la figlia, mentre Jawad colpiva con venti fendenti (anche al volto) Sara, la madre che non vedranno più ma che potranno tenere accanto, nel ricordo che non si spegne.