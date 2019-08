Arezzo, 29 agosto 2019 - Sentito nuovamente dalla polizia, nel pomeriggio, il marito di Maria Aparecida Venancio De Sousa, la 60enne brasiliana, trovata uccisa nella sua casa di Arezzo, in via della Robbia ad Arezzo.

La decisione degli investigatori di ascoltare una seconda volta l'uomo è maturata dopo l'autopsia che colloca l'ora della morte tra mezzanotte e le 3 del 26 agosto. Quel giorno alle 6.40 il marito, 59enne, era partito in autobus per Marina di Grosseto con un'amica e nel pomeriggio dello stesso giorno ha dato l'allarme alla padrona di casa perché la moglie non rispondeva al telefono. Poi, dopo la scoperta del cadavere, il marito era stato sentito subito in serata, una volta rientrato dal mare.

In queste ore, alla luce degli orari indicati dall'autopsia, è stato ancora ascoltato dagli investigatori senza che, stando a quanto emerge, sia emerso nulla di particolare rispetto ai suoi spostamenti. La polizia inoltre ha già convocato in questura e sentito alcune persone i cui contatti con la 60enne sono stati ricavati dai tabulati telefonici dei cellulari (quattro) della donna.