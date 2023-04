"Delitto contro donne indifese" Appello e denuncia del vescovo "La giustizia faccia il suo corso"

di Alberto Pierini

"Anche Brunetta ha tentato di proteggere la sua Sara": per un attimo le parole del Vescovo ai funerali sfiorano la casa dell’orrore, tornano alla notte dell’omicidio. Migliavacca è lì, che dall’altare a nome della chiesa si prende sulle spalle uno dei delitti più amari. E’ il motivo, insieme alla compassione, che lo ha spinto a celebrare i funerali delle due creature colpite a morte. Che sono davanti a lui: in due casse gemelle, come gemelle erano state davanti al coltello feroce di Jawad. Sulla bara di Brunetta solo rose rosse, su quella di Sara solo rose bianche.

"Ci indigna che tale delitto sia stato contro due donne indifese e innocenti, un nuovo femminicidio, un atto di assoluta mancanza di umanità, di cieca violenza". Non risparmia le parole Andrea davanti ad una chiesa raccolta per l’addio. E non regala nulla a chi ha ucciso. "Ci accompagna la convinzione che la giustizia possa e debba fare il proprio corso verso chi ha perpetrato un tale atroce delitto". E’ l’unico riferimento all’assassino, in una omelia che scava tra le pieghe di quella notte.

"Ferite sono state inferte anche ai figli di Sara, nella casa dell’omicidio". Uno è lì davanti, con il suo volto pulito e i suoi abbracci che stordiscono. Sono tutti in fila per fargli coraggio: e lui a tutti risponde stringendoli forte. Come se si attaccasse a ciascuno di loro. "Davanti a tanta violenza la nostra risposta deve essere l’abbraccio" riparte il Vescovo. L’abbraccio al ricordo di Sara e Brunetta, ai familiari che restano, ad una comunità ferita quasi come la famiglia. E il ragazzo applica subito quel messaggio. Non si limita a stringere chi gli passa davanti, per un attimo appoggia il viso sulla spalla di chi lo consola. Un’emozione che attraversa la cattedrale. In fila tutti i suoi professori, il preside Santi, perfino il provveditore Curtolo. E ci sono i suoi compagni di classe. "Siamo felici che sia tornato a scuola" dicono stringendosi tra loro.

Ci sono anche gli zii, ci sono i suoi cugini. Zio Roberto ha la divisa della Croce Bianca, è nella panca dietro di lui e ogni tanto gli stringe il braccio. Zio Alessandro è al suo fianco, sorta di babbo che non lo abbandona mai. Non c’è il nonno Enzo, al quale è attaccatissimo ("sono forte come lui" ci aveva confidato a scuola): non ce l’ha fatta a immergersi in questo dolore.

"Gettate le reti dall’altra parte": il Vangelo ripropone il paradosso cristiano, la pesca miracolosa a ruota di quella a vuoto. E in tanti, nella Cattedrale affollata ma non strapiena, vorrebbero davvero gettare le reti dall’altra parte, riportare gli orologi a quella notte, magari per cambiarne il destino. Il portone del Duomo è spalancato e da lì entra il sole a fiotti. Intorno i segni del lutto cittadino: le bandiere abbrunate, le saracinesche calate, i negozi chiusi. "Anche la comunità è ferita da questo atroce delitto e deve vedere la luce ricostruendo legami di umanità". Il Vescovo Andrea allarga il raggio del dolore e quello della speranza. "Guardiamo ai tanti segni di solidarietà, alla fiaccolata dell’altra sera". Le oltre 500 persone della notte vengono rievocate, in un angolo c’è la presidente del Pronto Donna, lì, tra le lacrime della Cattedrale.

Come il Vescovo forse vorrebbe andare oltre. "Ciò che comprendiamo oggi di quanto è accaduto è imperfetto, difficile da capire e accettare" scandisce Andrea, nell’impossibilità per una volta di gettare le reti dall’altra parte. "Sara e Brunetta sono state vittime di violenza cieca e disumana. La città starà sempre accanto ai loro figli" commenta la vicesindaco Lucia Tanti, che con sensibilità si ferma lontana dalle prime file. "Mai come oggi è stato così difficile e triste indossare la fascia tricolore". Mentre il Vescovo va ad abbracciare quel ragazzo di 16 anni, costretto a crescere troppo in fretta. E che lo ricambia, appoggiandogli la testa sulla spalla.