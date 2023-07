Delfini: “Necessario uno sportello bancario o postale automatico”

Arezzo, 20 luglio 2023 – “E’ una necessità oggettiva, la presenza di uno sportello automatico bancario o postale in grado di servire la zona compresa tra Quarata, Campoluci, Venere, Meliciano, Cincelli, Ponte Buriano, area popolosa e dove insistono molte attività” così il consigliere di Oraghinelli 20-25 Mattia Delfini.

"A seguito della raccolta firme da me promossa, necessaria ad ufficializzarne la richiesta, è stata inviata ieri una lettera indirizzata al responsabile relazioni istituzionali macro area centro nord di Poste Italiane, con la richiesta di attivazione proprio di uno sportello automatico presso il locale ufficio postale.

Ringrazio il vicepresidente del consiglio regionale Marco Casucci per essersi reso disponibile e avere accolto l’iniziativa, e per aver firmato insieme a me la lettera per Poste Italiane”.