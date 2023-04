Degrado e atti vandalici "Serve un piano sicurezza"

di Francesco Tozzi

Dal degrado in centro storico fino alla preoccupazione per i fondi Pnrr. Questi alcuni dei temi affrontati dal Partito democratico di Montevarchi, che ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione sull’amministrazione Chiassai. "È dallo scorso anno - ha spiegato Elisa Bertini, capogruppo Pd in Consiglio comunale - che presentiamo interrogazioni sul degrado del centro storico di Montevarchi, sull’area di piazza Mazzini e dell’autostazione, fino a piazza Cesare Battisti. Sui media vengono riportati episodi di rapine, atti vandalici e problemi legati alla droga. Le riposte sono inconsistenti". Gli ultimi fatti di cronaca hanno spinto il sindaco Chiassai Martini a chiedere un tavolo della sicurezza in Prefettura. Per l’opposizione non basta. "Dopo sette anni - ha proseguito Bertini - l’amministrazione non può più andare avanti con idee faraoniche, come l’outlet a cielo aperto. I regolamenti per togliere le panchine non servono, il bivacco c’è e non può essere messo tutto in mano alla Prefettura. Servono interventi veri di riqualificazione e una programmazione completa di eventi con gli operatori del settore". Le fa eco il collega Samuele Cuzzoni: "Sul degrado in centro ci è stato risposto che è colpa delle etnie presenti, una risposta vergognosa da parte di un sindaco". La segretaria Sara Brogi ha affrontato la situazione politica interna alla maggioranza, manifestando perplessità sulla reale tenuta della coalizione che governa la città. "I ritardi nell’attività amministrativa - ha detto - sono forse dovuti a divisioni interne al centrodestra, come abbiamo visto in provincia? Qual è il progetto per Montevarchi? Registriamo ritardi anche nel settore economico e dello sviluppo, visto che sono sette anni che non abbiamo nuove presenze industriali. La città sta andando avanti con gli investimenti delle passate amministrazioni di centrosinistra". Si parla da giorni del rischio che alcuni progetti italiani legati al Pnrr non ottengano più le risorse stanziate. Il Pd montevarchino ha dichiarato di seguire con apprensione l’argomento. "La giunta - ha chiarito Cuzzoni - dovrebbe avere dei contatti con il governo, visto che entrambi sono delle stesso colore politico, quindi aspettiamo risposte certe e sicure. Purtroppo i progetti legati al Pnrr sono inferiori agli altri comuni del Valdarno".