Defibrillatori donati a tre comuni

MONTEVARCHI

Sempre più diffusa la rete dei defibrillatori in Valdarno che si amplia grazie al dono solidale del Nucleo di volontariato e di Protezione civile dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri montevarchina. Il presidente dell’Anc Alessio Mucci (nella foto) e il coordinatore dei servizi Mario Forconi, infatti, hanno consegnato ai sindaci di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, di Bucine Nicola Benini e di Laterina Pergine Jacopo Tassini tre dispositivi salva vita di ultima generazione, da utilizzare per interventi su adulti e bambini senza la sostituzione della piastre. Il gesto rappresenta l’ulteriore dimostrazione della vicinanza all’intero territorio dell’associazione che, pur avendo la sede nella città più popolosa della vallata, è sempre disponibile a prestare il proprio servizio anche nei comuni limitrofi. Basti pensare, ad esempio, alle attività che hanno visto i soci impegnati nel lavoro di supporto delle comunità durante i mesi più duri della pandemia, oppure in occasione di manifestazioni, eventi sportivi e culturali. E non solo, perché i volontari sono stati all’opera ben oltre i confini della valle quando si sono presentate situazioni di emergenza, come nei terremoti dell’Umbria e dell’Emilia Romagna e nelle zone colpite dalle recenti alluvioni.

Il ringraziamento dei primi cittadini allora è stato unanime e Silvia Chiassai Martini ha voluto rimarcare anche a nome dei colleghi la generosità dell’associazione e al tempo stesso "la pronta disponibilità ogni volta che abbiamo avuto la necessità di una loro collaborazione. Per questo motivo – ha concluso – condividiamo l’appello rivolto a tutti coloro che vogliono dare una mano facendo volontariato".