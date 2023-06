Decollano i lavori per l’antistadio Ma addio al palazzetto dello sport Soldi per strade e casse di espansione

di Maria Rosa Di Termine

Decolla il rifacimento dell’Antistadio a Montevarchi, tramonta il progetto del Palazzetto dello Sport a Levane, travolto dall’aumento esorbitanti dei prezzi e non solo. Andando per ordine viaggia a pieno regime il cantiere per la ristrutturazione del "sussidiario" del Brilli Peri che nel giro di 13 mesi cambierà volto. Lo ha annunciato l’Aquila 1902 che, in partenariato con il municipio, investirà 1 milione e 400 mila euro coperti da un mutuo acceso con il Credito Sportivo e in parte dalla dirigenza. Uomini e mezzi sono già in azione per realizzare il terreno di gioco in erba sintetica che dovrebbe essere pronto a ottobre. In contemporanea saranno costruiti i nuovi spogliatoi e il bar pizzeria, futuro luogo di aggregazione e di supporto economico per le iniziative del club, a partire da quelle del vivaio. A seguire, ricordano i vertici aquilotti, verrà rifatto l’attuale spogliatoio "in modo da permettere ai ragazzi di tornare ad allenarsi e giocare nel nuovo campo". L’ultimo atto riguarderà l’illuminazione e la posa di una tribunetta coperta. Per un intervento che muove i primi passi nella direzione giusta, un altro resta solo sulle carte. L’impianto polifunzionale di Levane che, grazie alla partecipazione del Comune ai bandi "Sport e periferie 2020" e "Inclusione e coesione" del Pnrr, aveva ottenuto un milione e 400 mila euro a totale copertura dell’opera e a giorni sarebbe andato a gara, è stato riconsiderato e non si farà. Alla base dell’inversione di marcia l’impennata dei costi delle materie prime e le prescrizioni richieste dal Coni per la modifica dell’area parcheggio - e solo queste ultime avrebbero implicato una spesa imprevista di mezzo milione - portando la cifra finale fino a 2 milioni e 700 mila euro, di cui 1 milione e 300 mila a carico delle casse comunali.

Un esborso insostenibile, come hanno anche convenuto i residenti convocati in assemblea dalla prima cittadina, e gli stessi consiglieri di maggioranza e minoranza. Al posto della palestra per l’attività sportive di base, allora, la scelta degli amministratori è stata di prevedere investimenti sulla manutenzione straordinaria dello stadio e sulla mitigazione del rischio idrogeologico della frazione con l’obiettivo di garantire la sicurezza. Nel dare la notizia il sindaco Silvia Chiassai Martini ha rivendicato l’attenzione della sua amministrazione ad impiegare le risorse partendo dalle priorità, come scuole, strutture per lo sport, strade, marciapiedi, casse di espansione.