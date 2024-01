Decolla la differenziata. Balzo in avanti al 40% in appena tre mesi

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Decolla la raccolta differenziata a Bibbiena. L’arrivo dei nuovi cassonetti ha fatto sì che si è passati dal 27% al 40% in soli tre mesi. Presto altri cassonetti saranno messi anche a Soci e Partina e altri di dimensioni più piccole a Poggiolo, nel centro storico, a Campi e Serravalle. "Il nuovo progetto sulla raccolta dei rifiuti - spiega il sindaco Vagnoli - sta funzionando alla grande grazie alla collaborazione fattiva di tanti cittadini. Questi numeri ci spingono a fare ancora meglio e sono certo che presto aumenteremo ancora fino all’obiettivo del 70%. Continueremo inoltre a monitorare la situazione sul fronte dell’abbandono degli ingombranti attraverso il sistema delle telecamere mobili e delle sanzioni". La riorganizzazione della raccolta dei rifiuti a Bibbiena, in collaborazione con Sei Toscana è partita lo scorso 6 novembre quando sono state installate nuovissime batterie complete con 5 cassonetti che comprendono indifferenziato, vetro, multimateriale leggero, carta e cartone e organico. "Questo importante progetto - ribadisce l’assessore all’ambiente Daniele Bronchi - punta a migliorare il decoro urbano, incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta dei rifiuti. Il risultato ad appena tre mesi dall’inizio ci sostiene sul percorso intrapreso. Per consentire a tutti i cittadini di effettuare una corretta raccolta differenziata, ogni postazione è stata allestita con cinque diversi contenitori, con l’adeguamento dei colori della raccolta allo standard europeo: carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak giallo) e residuo non riciclabile (grigio). E’ stata anche mandata una lettera per effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti e tutti i numeri verdi di Sei Toscana per il ritiro degli ingombranti".

Presto il progetto si estenderà anche al centro storico e alle frazioni. "Stiamo completando la collocazione delle batterie complete Soci e Partina - conclude il sindaco Vagnoli - poi ci sarà una breve sospensione per avere cassonetti di dimensioni minori adeguati alle località più piccole come Poggiolo, il centro storico, Campi e Serravalle. In alcune zone di Bibbiena Soci e Partina sono previsti nelle prossime settimane anche piccoli ritocchi nel contesto degli spazi per le batterie".