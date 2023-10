Dea, sei bella a metà. A Graz non basta Muriel

L’Atalanta torna da Graz con un pareggio per 2-2, che alla vigilia tutto sommato sarebbe stato gradito, ma anche con un bagaglio di enormi rimpianti per una partita che pareva chiusa nella ripresa. Dea che in vantaggio per 2-1 e con lo Sturm in inferiorità numerica dal 51’, per l’espulsione del capitano Hierlander, non è riuscita a chiuderla, facendosi rimontare a dieci minuti dalla fine dagli austriaci.

Pareggio che consente ai nerazzurri di restare capolisti solitari nel girone D con 7 punti, grazie al successo casalingo per 2-0 contro i polacchi del Rakow e la vittoria esterna a Lisbona sul campo dello Sporting per 2-1, con un vantaggio comunque di tre punti sullo stesso Sturm Graz e sullo Sporting, a sua volta fermato sull’1-1 dai polacchi del Rakow.

Partita subito in salita per la Dea che parte contratta e subisce il pressing austriaco, finendo sotto dopo 12 minuti per una sfortunata autorete di Toloi su tiro centrale di Prass. Dal 25’ però gioca solo l’Atalanta che al 34’ agguanta il pareggio con una prodezza balistica di Luis Muriel, alla prima rete stagionale, che bissa prima dell’intervallo dal dischetto grazie ad un rigore conquistato da Zappacosta con una conclusione deviata di mano da Stankovic.

Ripresa con lo Sturm subito in dieci per il secondo giusto rosso al capitano Hierlander, sembra fatta per la Dea che però, complici i cambi, con gli ingressi di De Ketelaere e Scamacca poco convinti, rallenta il ritmo permettendo allo Sturm di restare in partita.

Gli austriaci crescono con i cambi e a dieci minuti dalla fine un maldestro tocco di mano di Kolasinac regala alla squadra di casa il rigore del 2-2, che trasforma il 20enne polacco Wlodarczyk. Pareggio giusto per quello che si è visto in campo, l’Atalanta spreca l’occasione di blindare il primato, ma torna dall’Austria comunque imbattuta e con un margine di tre punti sulle due inseguitrici ora attese a Bergamo in due gare casalinghe consecutive.

Alla squadra di Gasperini basterà battere Sturm e Sporting al Gewiss per essere sicura del primo posto che qualifica direttamente agli ottavi di finale.

Nota lietissima della serata austriaca la rinascita realizzativa di Luis Muriel autore di una doppietta: in questo 2023 finora il 32enne colombiano aveva segnato appena due gol. Ritrovare le reti di Lucho per l’Atalanta può valere un salto di qualità offensivo, in attesa del risveglio del tandem De Ketelaere-Scamacca…