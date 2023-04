Davide e le caramelle Golia, i classici rivisitati da Rapiti in Fraternita

Prosegue fino al 26 aprile al Museo della Fraternita dei Laici Anacronie, la mostra personale di Maurizio Rapiti. L’esposizione è visibile all’interno del percorso museale tutti i giorni dalle 10:30 alle 18. Maurizio Rapiti nasce a Sansepolcro nel 1985 e si avvicina al mondo dell’arte respirando l’odore dei colori ad olio nello studio del padre, esperto copista, con il quale collabora alla realizzazione dei cosiddetti "falsi d’autore". Questa formazione a contatto con i grandi maestri del passato gli permette di carpire i segreti e le tecniche pittoriche delle opere e sarà alla base di un percorso sempre più personale e distintivo, improntato alla sperimentazione e commistione di tecniche ma sempre con lo sguardo rivolto al figurativo e carico di simbologie e citazioni. L’artista inizia una sua personale esperienza surrealista dove i suoi dipinti diventano un trait d’union di linguaggi anche antitetici dove lo spettatore interagisce con l’opera, in un gioco tra realtà e finzione portando l’osservatore ad una riflessione su ciò che è reale o illusione, fino ad arrivare alla sua ultima produzione. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive ed ha ricevuto prestigiosi premi in ambito nazionale. La mostra presenta l’ultima serie dedicata ai "classici rivisitati" dove l’artista omaggia famosi dipinti sottraendo elementi iconicamente identificativi, sostituendoli e contaminando l’opera con elementi della nostra contemporaneità. Opere esteticamente accattivanti ma concettuali, ironiche ma profonde che ci suggeriscono la riflessione sul significato attuale di un’opera d’arte e cosa comporta per un’icona entrare nell’immaginario. Qui il Mangiafagioli di Carracci mangia sushi, Francesco Hayez con un trincetto taglia tele come Fontana, il Davide mostra le caramelle "Golia" al posto della testa di Golia, il Bacchino malato si cura con ogni farmaco possibile, la celebre Fornarina come la bagnante di Valpincon mostra il corpo tatuato, S.Girolamo con la Settimana Enigmistica.