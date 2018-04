Arezzo, 3 aprile 2018 - I carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno arrestato un trentaseienne casentinese. Al culmine dell’ennesima lite nella casa dove vive con i genitori ed il fratello, ha cominciato a dare in escandescenze, minacciando di morte i propri genitori, qualora non gli avessero consegnato l’intero importo delle pensioni che avrebbero dovuto ritirare oggi.

Al loro rifiuto le minacce sono salite di livello, momenti di vera paura, con lui agitatissimo e almeno in apparenza capace davvero di fare di tutto.

Ed è un episodio, secondo la ricostruzione poi fatta dai carabinieri, che è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi che hanno visto coinvolto il giovane ed i suoi familiari che, in più di un’occasione, sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche per i maltrattamenti subiti e vivevano, da tempo, in uno stato di terrore e preoccupazione per le sempre maggiori insistenti richieste di denaro del figlio che, non potendo soddisfare, degeneravano in atteggiamenti violenti e vessatori.

L’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ancora ed il giovane è stato arrestato e portato in carcere.