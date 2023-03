"Dateci il doposcuola" Scatta la raccolta firme

Trentasei famiglie chiedono il dopo scuola per i propri figli nella elementare di Pergine. Una classica raccolta di firme, giusto per smuovere le acque e sollecitare l’amministrazione comunale capeggiata da Simona Neri a far sì che il servizio venga messo in atto per aiutare i genitori alle prese con problemi legati, perlopiù, da impegni lavorativi. In verità per tre giorni alla settimana il dopo scuola è coperto, dalle 12.35 che escono i ragazzi vi rientrano poi alle 15 ma è proprio qui che nascono i primi problemi, l’impossibilità per molti sempre per esigenze professionali di attendere fino alle 15 il ritorno a scuola. Ecco, quindi, la raccolta firma per prolungare senza intervalli di tempo l’orario dalle 8 alle 18 anche per gli altri due restanti giorni della settimana che prevedono l’uscita alle 15.30. La prima richiesta, è arrivata nelle stanze comunali a Novembre con tanto di lettera protocollata indirizzata al sindaco, oltre all’assessore all’istruzione, contenente le firme dei genitori e una dettagliata motivazione sui perché del passo che le famiglie vorrebbero mettere in atto. I giorni sono passati, c’è stato anche un confronto proprio con l’assessore Elisabetta Chiera che ha voluto vederci più chiaro sulla vicenda ma non si è risolto un granché basti pensare che a cavallo delle ultime festività natalizie sono stati inviati, sempre tramite PEC, anche ulteriori documenti. Nonostante vari solleciti non si è praticamente arrivati a nulla, l’idea dei genitori sarebbe quella di rivivere l’esperienza già messa in atto nella vicina Bucine dove questo servizio, dallo scorso 6 febbraio, sempre dopo una raccolta firma successiva a quella di Pergine, è stato messo in atto nella scuola primaria del capoluogo oltre che in quella della frazione di Ambra.

Massimo Bagiardi