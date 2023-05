"Daspo" dal parco giochi Chiusi calcetto e basket

Ancora atti vandalici, ancora rifiuti abbandonati e ancora un’ordinanza di chiusura: a Pratovecchio Stia il sindaco blinda per l’ennesima volta i campetti da basket e calcetto nell’area Kauzen e fa un appello ai giovani. "Purtroppo mi trovo di nuovo costretto a chiudere temporaneamente il campetto da calcio e quello da basket nell’area Kauzen, a causa del nuovo abbandono di rifiuti accompagnato dai danneggiamenti di porte e reti – ha spiegato Niccolò Caleri - la situazione è stata riscontrata dal vicesindaco Ausilio durante una visita occasionale all’impianto ludico-sportivo e ci siamo trovati subito d’accordo nel chiudere l’impianto, per cercare di far capire che così non si può continuare. Nelle altre occasioni la chiusura ha prodotto un beneficio momentaneo, quindi spero che anche questa volta i ragazzi e le ragazze scelgano di comportarsi meglio, ma resta il rammarico di non riuscire a far capire loro che rompere e sporcare sono comportamenti nocivi per la comunità, ma costituiscono una mancanza di rispetto verso sé stessi".

Caleri ha spiegato che la chiusura dell’area sportiva molto frequentata dai giovani del territorio, ha l’obiettivo di alzare l’attenzione sull’inciviltà che riguarda i campi sportivi e si ripete ciclicamente. "Speriamo che alla riapertura prevista per sabato prossimo, i ragazzi e le ragazze mettano più cura nell’utilizzare questo spazio che dovrebbero avvertire come una risorsa da preservare e non un luogo dove si può divertirsi a spaccare". Non è la prima volta che l’area Kauzen diventa oggetto di atti vandalici e incivili. Più volte la giunta si è infatti vista costretta a chiudere i campi sportivi per riparare i danni e ripulire dai rifiuti. "Vorrei far capire ai nostri giovani che il bene pubblico è di tutti e quindi, come tale, deve essere rispettato ancora di più – aveva spiegato pochi mesi fa Caleri - l’unico modo di cui dispongo per farlo comprendere è privare temporaneamente i ragazzi del suo utilizzo.

Nel caso in cui tali episodi si dovessero ripetere non esiterò a operare chiusure più prolungate fino ad arrivare alla chiusura totale e all’assegnazione solo dietro prenotazione e cauzione. Mi auguro che questo gesto, che vi assicuro mi costa veramente molto, possa servire a far comprendere ai nostri ragazzi e ragazze l’essenza del concetto di cittadinanza e di appartenenza a una comunità".