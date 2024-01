Danza in scena. Balletto di Toscana al Petrarca

Spazio alla danza stasera alle 21, quando la stagione del teatro Petrarca proporrà Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen e Mario Bermúdez Gil, prodotto dal Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini. Mario Bermúdez Gil traduce in danza le tinte apocalittiche del Quatuor pour la fin du temps, composto da Olivier Messiaen nel 1941 mentre era prigioniero a Görlitz nel campo tedesco nella Polonia occupata dai nazisti. "La circostanza della genesi di quest’opera - spiega Mario Bermúdez Gil - desta una fortissima commozione. Ho cercato di mantenere una stretta connessione con la struttura originale della composizione e con le fonti bibliche che hanno ispirato Messiaen. Il mio intento è quello di tracciare il più possibile il parallelo tra l’ispirazione della partitura musicale e la mia coreografia, che si nutre di un lavoro di ricerca con i danzatori del Nuovo Balletto di Toscana, di quella fisicità e dinamismo che rende riconoscibile il mio linguaggio". "La stagione propone anche la danza, una delle più importanti forme espressive dello spettacolo dal vivo, con musiche toccanti come Quator pour la fin du temps di Messiaen – dice la direttrice alla Fondazione Toscana spettacolo Patrizia Coletta - o più attuali come quelle di Leonard Cohen e Frank Zappa in Ballade". La stagione 2024 del Teatro Petrarca di Arezzo nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune e prosegue martedì 30 e mercoledì 31 gennaio: Andrea Pennacchi porta in scena Arlecchino di Marco Baliani. Andrea Pennacchi indossa la maschera di Arlecchino e con la regia di Marco Baliani la porta dentro la contemporaneità. Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio è il momento di Stefano Massini con lo spettacolo ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud L’Interpretazione dei sogni. La danza torna protagonista il 1 marzo con Ballade. Il giocatore di Carlo Goldoni, con Alessandro Averone, Alvia Reale, Nicola Rignanese e Roberto Valerio è lo spettacolo in programma il 9 e 10 marzo. Ultimi appuntamenti il 23 e 24 marzo al Petrarca Antonio Rezza con Fratto X.

Angela Baldi