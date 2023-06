Danni del maltempo C’è l’intesa tra Comune e Consorzio di bonifica

BIBBIENA

È stato stretto un patto fra il Comune di Bibbiena e Consorzio di Bonifica per la sistemazione del tratto danneggiato della ciclopista comunale. La viabilità della zona era stata gravemente compromessa a causa del maltempo. La piena del Torrente Archiano, in località Camprena, ha creato in destra idraulica un’erosione spondale di rilevante entità. "È urgente intervenire in modo tempestivo per evitare un aggravamento della situazione" questo il verdetto dei tecnici del Comune e del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, che hanno effettuato un sopralluogo della zona danneggiata. La soluzione proposta dagli esperti è quella di creare un rivestimento spondale con funzione di difesa, comprensivo del ripristino della ciclopista adiacente. L’investimento complessivo è stimato intorno 50 mila euro, da qui la decisione di stringere un patto tra Comune e Consorzio.

"Affidare l’intervento al Consorzio di Bonifica, che, in base alla programmazione dell’attività 2023, aveva già pianificato un intervento di manutenzione ordinaria lungo la sponda opposta del torrente, in prossimità dell’area è necessario realizzare una nuova difesa – spiega il sindaco Filippo Vagnoli – ci è immediatamente sembrato il modo più rapido, economico ed efficace per mettere in sicurezza l’infrastruttura ciclabile". Serena Stefani, presidente del Consorzio, aggiunge: "La collaborazione tra enti è strategica per fronteggiare le criticità causate dal maltempo. Purtroppo gli eventi meteorologici si fanno ogni giorno più intensi, concentrati ed estremi e di conseguenza pongono nuove e difficili sfide a chi ha il compito di amministrare e gestire il territorio. Utilizzare il personale specializzato e mezzi, già in campo per eseguire altre attività sullo stesso corso d’acqua, permette di ottenere risultati migliori risparmiando".