Danni causati dai cinghiali Il caso in Regione

SANSEPOLCRO

Una interrogazione in Regione Toscana per venire incontro agli operatori agricoli penalizzati dall’azione dei cinghiali. L’ha presentata il consigliere Marco Casucci (nella foto) della Lega: "I pesanti danni causati da questi ungulati stanno da tempo mettendo in seria difficoltà allevatori ed agricoltori – afferma l’esponente del Carroccio – e per questo motivo ho redatto il documento nel quale chiedo alla Regione se, considerata l’entità delle perdite economiche delle due categorie di operatori, non sia il caso di allargare le misure risarcitorie, prevedendo altresì uno snellimento a livello burocratico nell’erogazione dei fondi. Fra coloro che si sono mossi immediatamente, con specifiche iniziative per sollecitare interventi adeguati dalle istituzioni, ricordiamo gli imprenditori del settore di Sestino, che tuttora evidenziano l’insufficienza di quanto fatto; in particolare, chiedono la possibilità di aumentare il numero di capi da abbattere all’interno della locale Riserva.

"Nel mia interrogazione – sottolinea poi Casucci – chiedo inoltre quali atti siano stati adottati, o si intendano porre in essere in tempi celeri, al fine di ricondurre entro i limiti fisiologici il numero di questi animali". Se dunque nella fascia montana della Valtiberina siamo davanti a un vero e proprio "sos", non certo migliore è la situazione nella parte di fondovalle, dove i cinghiali sono presenti in notevole quantità e vanificano semine e raccolti degli agricoltori, costretti a ricorrere a misure precauzionali talvolta costose (si pensi a chi deve recintare appezzamenti anche molto vasti) per ottenere risarcimenti che spesso non vanno a compensare le perdite.