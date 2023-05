Danneggiavano le auto in sosta: due denunce

MONTEVARCHI

Spaccavano i vetri delle auto in cerca di denaro e si muovevano per la città a bordo di una bicicletta rubata, ma sono stati rintracciati e denunciati per furto aggravato e in abitazione. Protagonisti della vicenda due giovani che avevano preso di mira le vetture in sosta a Montevarchi e li hanno identificati gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato montevarchino. L’indagine era iniziata il 9 maggio scorso quando una residente si era rivolta agli uffici di viale Diaz per segnalare che, durante la notte, i ladri avevano infrantoil vetro anteriore della sua automobile e si erano impossessati di 50 euro in contanti. I poliziotti hanno subito acquisito le immagini della rete di videosorveglianza comunale.

Dall’analisi dei video sono riusciti a ricostruire le fasi del blitz e a individuare due persone che, in seguito, erano state immortalate dalle telecamere mentre rubavano una bici lasciata in un giardino di un’abitazione e mettevano a segno altri furti sui veicoli parcheggiati. La mattina successiva i responsabili sono stati individuati in sella alla bicicletta "prelevata" il giorno prima e avevano addosso gli stessi abitati usati per compiere i raid. Per i due, uno di loro con precedenti specifici, è scattato il deferimento a piede libero all’autorità giudiziaria, mentre la bicicletta è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.