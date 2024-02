Dall’omaggio di Ciampi al ministro Steinmeier e le scuse per i crimini compiuti dai nazisti

Quella del presidente Mattarella a Civitella è una visita dall’alto valore simbolico, non solo perchè si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile, ma anche e soprattutto perchè la massima carica dello Stato farà tappa in un luogo tristemente legato a quanto accaduto nel corso del secondo conflitto mondiale. Qui il 29 giugno del 1944 i nazifascisti uccisero gli abitanti del borgo. Oltre 240 vittime, comprese quelle dei centri abitati di Cornia e San Pancrazia, come azione repressiva in seguito a quella di alcuni partigiani nei confronti di tre soldati tedeschi, avvenuta pochi giorni prima. Nel corso degli anni Civitella è stata il luogo di visite ufficiali da parte delle più alte cariche dello stato italiano e non solo. Qui Carlo Azeglio Ciampi, in veste di presidente della Repubblica, nel 2004 venne accolto dall’allora sindaco Massimiliano Dindalini e depose una corona di fiori davanti al monumento ai caduti nella piazza del paese, accanto alla chiesa da cui furono prelevati i fedeli poi uccisi insieme al parroco che provò fino all’ultimo a salvare i suoi parrocchiani. Nel giugno del 2014 il piccolo borgo ospitò l’allora ministro degli Affari Esteri Federica Mogherini e il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier (oggi presidente federale della Germania). Fu il primo rappresentante di un governo tedesco a partecipare alla cerimonia sulle stragi prounciando parole non banali. "Noi tedeschi sappiamo quali responsabilità abbiamo per le atrocità commesse dai nostri connazionali in Italia durante la Seconda guerra mondiale - disse - È importante non dimentichiamo, né rimuoviamo quello che successe, e che invece si tragga insegnamento dalla nostra storia".