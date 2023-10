Dalle paure al coraggio che salva

C’è una molla dentro ognuno di noi pronta a scattare. Quella di Monica è stata la scomparsa del padre, la paura di mettersi in gioco per svolgere il proprio lavoro e salvare vite dopo non essersi sentita all’altezza. Una paura grande che ha superato chiudendo un cerchio, una notte lungo l’autostrada, salvando la vita di un uomo in arresto cardiaco. La molla di Andrea è stata una notizia sentita in tv a casa, insieme alla famiglia, scoprendo così di non sapere cosa fare in caso di emergenza.

Motivazioni diverse ma unite dallo stesso fine: salvare chi è in pericolo. E proprio da loro arriva l’invito a far scattare dentro di noi quella molla per provare ad aiutare, non solo nell’emergenza.