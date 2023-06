Dalla Regione 500.000 euro per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Faella

Arezzo, 29 giugno 2023 – Arrivano soldi per il Valdarno. Ieri il consiglio regionale della Toscana ha approvato la variazione di bilancio che prevede una serie di stanziamenti. 500.000 euro saranno destinati alla sistemazione e alla messa in sicurezza del Borro di Rantigioni a Faella. Un corso d’acqua che, in passato, ha creato più di un problema. Lo scorso anno, grazie ad un investimento di 1,3 milioni di euro, erano stati eseguiti i primi interventi, con la nuova cassa d’espansione e un nuovo sistema di rallentamento delle acque del torrente. Ma non basta ed è necessario sistemare sia la sezione idraulica del Rantigioni nell’ultimo tratto, sia il tratto tombato. ““La Regione sa ascoltare i problemi dei territori e, laddove possibile, è impegnata a dare le risposte attese dai cittadini, anche andando oltre le proprie competenze istituzionali, con particolare riferimento al sostegno dei comuni, a cominciare dai più piccoli – hanno detto il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione Lucia De Robertis - In Consiglio Regionale abbiamo approvato una variazione di bilancio grazie alla quale sarà possibile attuare misure aggiuntive o migliorative, rispetto alle previsioni di fine anno, su settori strategici quali la tutela del territorio, la salvaguardia della salute, la difesa del suolo, la promozione della cultura e del diritto allo studio. Accanto a queste misure destinate alla tutela della salute dei cittadini e dei nostri territori, la variazione contiene provvedimenti destinati ad interventi puntuali, con i quali si vanno a risolvere alcune problematiche emerse sui territori”.

Soldi anche per il Valdarno Fiorentino. Un contributo straordinario di 300.000 andrà infatti al Comune di Figline e Incisa Valdarno per il completamento dei lavori alla scuola Secondaria di I° grado Leonardo da Vinci di Figline. Piena soddisfazione del consigliere regionale del Pd Cristiano Benucci, sulla stessa lunghezza d’onda dei colleghi Ceccarelli e De Robertis. “Con questa variazione al bilancio si è inteso intervenire soprattutto per incrementare le risorse destinate a settori strategici quali la tutela del territorio, la salvaguardia della salute, la difesa del suolo, la promozione della cultura, dello sport e del diritto allo studio – ha detto – Sono stati inoltre previsti interventi puntuali volti alla risoluzione di problematiche urgenti emerse sui territori, alcune anche riguardanti i comuni del nostro territorio”.