"Dalla Chiesa, un eroe moderno": il prefetto e la targa in largo Angelico

Uno dei luoghi simboli di Cortona dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa. La targa commemorativa è stata appena collocata in largo Beato Angelico proprio di fronte alla chiesa di San Domenico. Alla cerimonia oltre alle autorità locali, in testa il sindaco Luciano Meoni, anche il prefetto Maddalena De Luca e il questore Maria Luisa Di Lorenzo. Il Sindaco Luciano Meoni ha sottolineato l’importanza di questo omaggio: "Abbiamo voluto onorare il generale che ha dato un grande insegnamento alla nazione senza paura. La città di Cortona guarda con particolare attenzione alla legalità e alla sicurezza. Per noi è importante ricordare un grande uomo delle istituzioni". Alla cerimonia è intervenuto anche Paolo Caterina, docente di storia dell’Arma alla scuola ufficiali dei Carabinieri, che ha ripercorso, in sala del consiglio, l’esperienza professionale del generale: "Carlo Alberto Dalla Chiesa, fin dai primi momenti della sua carriera, rappresenta un esempio per l’Arma dei Carabinieri, ma, più in generale, deve essere un modello per tutti i cittadini. Sono passati più di quarant’anni dal suo omicidio, ma i suoi insegnamenti sono ancora attuali". Il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso il 3 settembre del 1982 a Palermo, vittima di un agguato mafioso insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Carabiniere figlio di carabiniere, Dalla Chiesa ha passato la sua vita a combattere la malavita del nord, la mafia siciliana e le brigate rosse. Per le sue azioni e per le sue doti di servitore dello Stato, Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato insignito di numerosi riconoscimenti, fra cui quello di Grande ufficiale dell’ordine militare d’Italia e della medaglia d’oro al valore civile.

"Un vero eroe moderno che rimane vivo nella memoria di ognuno di noi". Queste le parole del Prefetto di Arezzo De Luca, che ha presenziato all’apposizione della targa.