Dal Reddito all’assegno di inclusione. La rincorsa di 800 famiglie al sussidio

È partita la corsa all’Assegno di Inclusione. La misura sostitutiva al Reddito di cittadinanza che debutta da gennaio. Sono già un centinaio le pratiche aperte alla Cgil in soli 3 giorni dall’avvio dell’iter burocratico. Una partenza sprint rispetto a quella dell’Sfl il supporto formazione lavoro introdotto per i cosiddetti occupabili, dallo scorso settembre con cui si vincola l’erogazione di 350 euro mensili all’obbligo di iscrizione e frequenza a corsi di formazione professionale. Solo poche decine le richieste arrivate in provincia di Arezzo a fronte di 270 persone che nel territorio avevano perso il diritto al sussidio di stato. Adeso invece è scattata la corsa all’assegno di inclusione. Secondo i dati dell’Inps aggiornati a giugno di quest’anno, tra pensione e reddito di cittadinanza ad Arezzo c’erano quasi 4mila beneficiari per un importo medio di 484,99 euro mensili. La misura che sostituisce il reddito è l’assegno di inclusione appunto, che partirà a gennaio ed è rivolto ai nuclei con almeno un componente disabile, minore, over-60 o preso in carico dai servizi socio sanitari.

Guido Guiducci Direttore Inca Cgil come procedono le richieste per l’assegno di inclusione?

"C’è stato sicuramente un accesso superiore rispetto a quello degli sfl supporto formazione lavoro, almeno nei primi giorni. Sbagliando per difetto siamo abbondantemente sopra le 100 pratiche aperte nei primi tre giorni in tutta la provincia nonostante i problemi di classificazione iniziali. Questo fa prevedere che anche nei prossimi giorni le richieste saranno tante. Secondo i conti fatti potrebbero chiedere l’assegno più 800 persone in tutta la provincia, la platea è enormemente più ampia rispetto agli sfl".

C’è chi lamenta alcune difficoltà all’avvio della nuova procedura?

"Abbiamo riscontrato alcune criticità sulle procedure che creano problemi sia a noi che agli utenti, in parte risolte in parte no. Per questo sono in corso valutazioni tecniche a livello nazionale con l’istituto, ci sono questioni da valutare in termini di decorrenza del diritto e in termini economici".

Una volta fatta domanda, quando sarà erogato l’assegno di inclusione?

"È una domanda ricorrente nelle persone che si rivolgono a noi: quando inizieremo a ricevere il beneficio? Il diritto è da gennaio ma la circolare Inps dice che dopo la presentazione della domanda dipenderà da quando ci sarà l’esito positivo dell’istruttoria. Tradotto, se questo avvenisse a marzo i pagamenti non saranno contestuali, anche se gli assegni verranno erogati con gli arretrati".