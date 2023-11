Dal Novencento alla geopolitica

AREZZO

Prosegue la stagione degli incontri della Scuola di educazione civica promossa dall’associazione "Tra Tevere e Arno", presieduta da Stefano Tenti. Un’avventura che si snoderà per tutto l’anno scolastico e che dà la possibilità a tutti di immergersi nell’educazione civica per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli e attivi. Gli incontri sono rivolti agli alunni del triennio delle scuole superiori, agli insegnanti, agli universitari e a chiunque fosse interessato alla vita politica, sociale ed economica. Grazie alla convenzione con il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena la scuola lavora anche con docenti universitari e riconoscerà un attestato al raggiungimento delle presenze. Si parlerà di storia del Novecento e delle dottrine politiche che lo hanno contrassegnato; della sociologia, della geopolitica, ma anche della sostenibilità energetica fino all’economia e alla comunicazione per cercare di comprendere quanto possa essere cambiato con l’arrivo dei social. Gli incontri si terranno sia nel palazzo di Fraternita sia nelle scuole che sceglieranno di partecipare.