"Dal monastero un faro per il futuro" Il lancio del presidente alla vigilia

Ha preso carta e penna, chissà se intinta nel calamaio, per raccontare la sua Camaldoli. Un presidente-scrittore, il suo editoriale campeggia sul numero in uscita di Toscana Oggi, il settimanale cattolico che forse mai aveva vantato un collaboratore così prestigioso. L’uomo del Quirinale tra i valori storici del Codice e una giornata, breve ma intensa. "Da Camaldoli vengono orientamenti basilari che riscontriamo oggi nel nostro ordinamento". Insomma, un faro acceso nel luglio del 1943 e che in un altro luglio viene passato alla prova del fuoco.

Un faro al quale Sergio Mattarella dà contenuti e gambe. "L’affermazione della dignità della persona e del suo primato rispetto allo Stato, il rifiuto di ogni concezione assolutistica della politica, il rispetto del ruolo e delle responsabilità della società civile". Dalle righe del presidente e dalle pieghe della storia esce una politica finalmente ripulita dalle sue scorie, un po’ come il Calimero della pubblicità. "La funzione della comunità come garante e promotrice dei valori basilari di uguaglianza fra i cittadini e di promozione della giustizia sociale tra essi".

In un viaggio che Mattarella accompagna tra due poli: quello della pace e quello della guerra. Che 80 anni fa era lì, tra le case, sullo sfondo di quel confronto tra le personalità che si dividevano le celle del monastero. E oggi è nel cuore dell’Europa, uno dei punti ricorrenti di tutte le riflessioni del Presidente.

Un elemento che lo accomuna a Matteo Zuppi, il presidente della Cei. Quando il cardinale nella Sala del Landino, illuminata dalle finestre che danno sulla foresta, si alzerà per tenere la sua relazione, avrà in prima fila uno "spettatore" di prestigio: il Capo dello Stato. Ad un metro di distanza, lì dove gli abeti bianchi si incroceranno con la cronaca più lacerante del momento. Zuppi che nel suo editoriale Mattarella cita esplicitamente, in un passaggio della lettera alla Costituzione. "Hai quasi 75 anni ma li porti benissimo. Ti voglio chiedere aiuto perché quando l’Italia ha problemi sento che abbiamo bisogno di te per ricordare da dove veniamo e per scegliere da che parte andare".

I 75 anni della Costituzione si incrociano con gli 80 del Codice di Camaldoli, in un fil rouge che dalla Sala del Landino scivola tra i corridoi del monastero, si affaccia nel Chiostro straordinario del Maldolo, risale la scala che erompe nel piazzale del monastero. Percorsi che Mattarella seguirà in meno di due ore, scoprendo la mostra fotografica per gli 80 anni del Codice e poi in un ultimo abbraccio ai monaci. "Vi è ragione di essere orgogliosi guardando ai padri fondatori del Codice di Camaldoli per il segno che hanno saputo imprimere al futuro della società italiana".

In fondo attraversa in elicottero il Lazio e la Toscana solo per questo: per rendere omaggio con tutta la forza della presidenza ad un segno impresso nella foresta del 1943 e del quale cerca le tracce in quella di oggi. Tanto da tatuarlo sulla Camaldoli del terzo millennio. Ieri con la carta e la penna di un editoriale a sorpresa. Oggi con i suoi silenzi e il suo passaggio tra le pietre del monastero.

Alberto Pierini