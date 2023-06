Dal crostino al maccherone weekend di sagre

Tornano le sagre. Da oggi a domenica appuntamento con la 53^esima edizione della Sagra del Crostino Casalingo di San Leolino, evento storico nel Comune di Bucine che come da tradizione porterà oltre allo stand gastronomico dove si potranno degustare i famosi crostini di San Leolino nero toscano, versione San Leolinese,anche piatti tipici come bistecca, grigliate e panzanella. Durante i tre giorni di festa saranno presenti bancarelle con prodotti tipici del territorio, una mostra fotografica, una fiera di beneficenza e un triangolare di calcio a 11 presso il campo sportivo Montolinelli di San Leolino, per finire la domenica verrà estratta nella piazza principale la tombola con premio in denaro da 250 euro.

Prosegue per tutto il fine settimana la 41esima edizione della sagra del Maccherone a Battifolle organizzata dalla Polisportiva dle paese. Oggi gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo, stasera alle 21 ballo con l’orchestra Alessio Alunno. Domani musica con l’orchestra Aladin, gran finale domenica con l’orchestra Sarabanda.