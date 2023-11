"Dal consiglio la solidarietà agli alluvionati"

Il gettone di presenza della seduta del prossimo consiglio comunale venga devoluto alle popolazioni colpite dalla alluvione in Toscana delle scorse settimane. La proposta arriva dal consigliere del gruppo Alleanza per Bucine Jerry Mugnaini (nella foto). Una proposta avanzata all’amministrazione che dovrà essere votata nella prossima seduta consiliare. "Crediamo che chi ha l’onore di rivestire cariche istituzionali in rappresentanza dei propri concittadini abbia il dovere di improntare la propria azione politicoamministrativa in ragione dei principi di solidarietà ed umanità, che dovrebbero appunto contraddistinguere l’operato di ogni singolo amministratore, indipendente dal grado e dal ruolo ricoperto – ha detto Mugnaini – L’iniziativa, ovviamente ha un forte carattere simbolico ed istituzionale, di vicinanza alle popolazioni colpite da questa tragedia. Confidiamo vivamente in una approvazione unanime".