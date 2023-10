Dal Classico al balletto. Cinatti, Fondazione:: "Stagione di spessore con tanti protagonisti"

"Tornano la prosa e la danza al Teatro Petrarca. Anche per questa stagione – commenta il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli - il pubblico potrà apprezzare un programma ricco e vario con una scelta che spazia dal teatro classico a quello contemporaneo al balletto.

Il cartellone arricchirà l’offerta culturale ed artistica che la città si appresta a vivere nei prossimi mesi nel suo splendido teatro, palcoscenico prestigioso calcato negli anni da grandissimi artisti".

"Siamo molto felici perchè anche quest’anno diamo ad Arezzo una stagione ricca e varia sia nei generi che nei protagonisti - dice il Direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti - quindi ci attendiamo anche di aumentare il numero di spettatori e abbonati che comunaque è già cospicuo".

"È un grandissimo privilegio per la Fondazione Toscana Spettacolo essere ancora una volta al fianco di un teatro prestigioso quale il Petrarca - afferma la presidente Cristina Scaletti- Il nostro scopo è collaborare con le amministrazioni comunali per rendere sempre più fruibile la cultura attraverso le varie forme dello spettacolo dal vivo. La cultura è per noi un motore straordinario per consentire alle comunità di vivere e crescere insieme. Presentiamo una stagione ricca, variegata, che risponde alle esigenze del pubblico e che tende a fare evolvere la domanda. Superate le difficoltà del Covid le persone sono fortunatamente tornate con entusiasmo nei teatri. E questo è motivo di grande soddisfazione. Perché crediamo che da un teatro si esca sempre un po’ diversi da come si è entrati".

"Lo spettacolo Romeo e Giuliettadi William Shakespeare, per la regia di Gigi Proietti, che apre la Stagione del Petrarca è in perfetta sintonia con gli indirizzi istituzionali di Fondazione Toscana Spettacolo nella collaborazione con i teatri della nostra regione – commenta la direttrice Patrizia Coletta - offrire ‘la possibilità per rivedere e sviluppare intuizioni e pensieri rimasti inespressi, scartati a favore di altri per mancanza di sintonie, di tempo, di coraggio’, come affermava lo stesso Proietti. Crediamo che il teatro debba essere immerso nel presente, senza dimenticare le lezioni del passato. Gli spettacoli che il Teatro Petrarca e Fondazione Toscana Spettacolo presentano in questa Stagione 2023-24 affrontano con equilibrio e armonia alcuni capIsaldi della drammaturgia e della letteratura, riletti alla luce della contemporaneità grazie al talento di attori e registi di oggi. È il caso di Arlecchino reinterpretato da Andrea Pennacchi; o di Stefano Massini con lo spettacolo ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud L’interpretazione dei sogni".