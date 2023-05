Dal cilindro dell’expo esce Pitti Oro Giani: "Qui il mix di moda e gioielli"

di Lucia Bigozzi

Specchi, d’oro e d’argento. Catturano la luce e la irradiano, in un gioco di contrasti e armonia. Luce, dopo il buio della pandemia; luce sulla bellezza dei gioielli di Arezzo, nella vetrina glamour che presenta al mondo l’eccellenza del distretto orafo più grande d’Europa, il primo in Italia e un peso del 30 per cento sul fatturato nazionale.

La luce accompagna il viaggio tra gli stand dove si fanno affari già dal mattino e dove i preziosi esposti cumulano un valore di centinaia di milioni. Quattrocento buyer da Oriente e Occidente, con una forte presenza di turchi, americani e arabi.

Le sfere d’oro e d’argento collegano la narrazione tra il fuori, dove i buyer sono in fila per i pass e l’auditorium, dove la luce si concentra sul parterre de roi. La luce è il leit motiv sul quale Beppe Angiolini, grand commis della mostra ha creato suggestioni particolari, raccontando con l’oro l’energia del sole, la forza del giorno, e con l’argento l’incanto della luna e la magia della notte.

È il momento che sancisce l’avvio della fiera, attesissima dopo Vicenza e Dubai. È ancora la luce ad accendere un altro faro e a proiettare la città dell’oro in una dimensione oltre confine. Il governatore Eugenio Giani lancia l’idea di un "Pitti Oro, nel mese di giugno, dopo Pitti Uomo. Un’idea su cui lavorare per creare un evento che unisca le firme della moda con i grandi gioielli della tradizione aretina. Penso a sfilate in cui ammirare l’abito delle Maison abbinato al gioiello dei maestri orafi. Il tutto, coordinandosi con il ciclo espositivo di Firenze".

Un’idea che muove dalla volontà di generare sinergie tra i poli espositivi toscani sui quali "la Regione ha un’influenza dominante: Firenze Fiera, Arezzo Fiere e Carrara Fiere".

L’acceleratore della promozione lo schiaccia anche sul Museo dell’oro "da valorizzare sempre più. È stato un investimento importante della Regione", ribadisce nel pomeriggio alla presentazione del catalogo Orodautore. "Porto la testimonianza della volontà forte della Regione di rilanciare il percorso espositivo del Museo e ribadire che l’operazione di acquisto non è stata una mera iniziativa di salvataggio, bensì un punto dal quale ripartire".

La terza novità è l’opportunità del Fondo europeo di sviluppo regionale che in sei anni prevede un finanziamento di 517 milioni. "Penso a bandi mirati per singoli settori e nel caso specifico, per oro, gioielli e moda", chiosa Giani. Musica per il distretto dove le grandi Maison investono nella manifattura tessile e orafa puntando sulla qualità degli artigiani.

Il sindaco Alessandro Ghinelli sottolinea "la vitalità di un settore identitario, nonostante le criticità del panorama internazionale continuino a suggerire prudenza e attenzione. Non solo vetrina della più raffinata oreficeria e gioielleria Made in Italy, ma anche momento di confronto su innovazione, sostenibilità e formazione con il coinvolgimento dei ragazzi che, almeno ad Arezzo, stanno dimostrando un interesse crescente per le professionalità legate all’oreficeria". La scommessa sulle potenzialità del polo espositivo è la fiches che il presidente di Arezzo Fiere Ferrer Vannetti cala ricordando il lavoro "per adeguare al meglio strutture e servizi che il centro fieristico può offrire". L’adeguamento di "qualità, quantità e agibilità degli spazi porterà a rafforzare ulteriormente il già ottimo e proficuo dialogo operativo che lega Arezzo Fiere a Ieg". Un player di caratura mondiale nel settore legato all’oro: così l’ìdentikit di Ieg nelle analisi dei rappresentanti istituzionali, a sottolineare un sodalizio consolidato. Il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi, punta sul valore della mostra grazie a "istituzioni, ente camerale, centinaia di aziende, aretine e non, che in 42 anni hanno scelto la manifestazione per le loro produzioni di eccellenza". Cita i numeri del settore, Giordana Giordini, presidente Consulta Orafa e Confindustria Orafi: "I dati diffusi dai principali Centri studi parlano a livello nazionale di un incremento a doppia cifra del fatturato (+20,8%) del 2022 sul 2021. Anche sul fronte dell’occupazione si evidenzia un saldo positivo non trascurabile (+5,4%), rispetto all’anno precedente". Sull’export "siamo la prima provincia, con 3,2 miliardi di euro nel 2022, in aumento del 19,1% sull’anno precedente".

La tendenza segna un rallentamento tra aprile e maggio a livello mondiale e a pesare sono l’aumeneto del prezzo dell’oro e i tassi di interesse, osserva Giordini. Ma qui, oggi c’è solo luce e bellezza.