Dai Rotary club box portafiale per la gestione degli interventi e del dolore in emergenza

Arezzo, 3 luglio 2023 – Oggi, nella centrale operativa emergenza di Arezzo, Marco Genalti presidente del Rotary Club Arezzo e Marco Montini presidente del Rotary Arezzo Est, hanno consegnato a Massimo Mandò, e agli operatori della centrale operativa, 10 box portafiale utili per garantire l’integrità dei farmaci salvavita e per la gestione del dolore.

Il box portafiale antiurto viene impiegato dal personale dell’emergenza sanitaria negli interventi sul territorio e permette il trasporto delle fiale (farmaci e stupefacenti medicali) in sicurezza ed evita la rottura delle stesse in caso di urto durante l’espletamento del servizio, garantendo l’isolamento termico per i farmaci termolabili e la protezione dai raggi solari per i farmaci fotosensibili.

Attualmente il box viene utilizzato dal personale medico ed infermieristico delle automediche e delle ambulanze “India” per il trasporto dei farmaci stupefacenti utili per la gestione del Dolore in emergenza.

“Si tratta di un service in pieno spirito rotariano, visto che il Rotary - hanno spiegato i due presidenti nell’occasione - è da sempre a fianco della sanità aretina, opera a favore delle persone in difficoltà e mette a disposizione la sua competenza per rispondere ai problemi e bisogni della società, trovando modi per migliorare la qualità della vita dei cittadini in seno alla comunità in cui vive a beneficio del pubblico interesse”. --