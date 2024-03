Dai banchi di scuola all’Onu: "Qui si impara la democrazia"

di Matteo Marzotti

AREZZO

"Siete stati grandi, davvero magnifici". Con queste parole Monica Cicalini, preside del liceo Redi, ieri mattina ha voluto premiare tutti i suoi studenti, i ragazzi e le ragazzi (più di 40 del Redi) che lo scorso 19 febbraio sono volati a New York, insieme ad altri colleghi del Petrarca. Una settimana nella Grande Mela per un viaggio di istruzione fuori dall’ordinario insieme alle insegnanti Anna Ajello e Giulia Cesarini, per prendere parte al progetto "Model United Nations Experience Run" (Muner). Un progetto che ha permesso ad oltre 4mila studenti provenienti da tutto il mondo di poter simulare i lavori di una assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Abbiamo seguito dei corsi di preparazione per poter fare questa esperienza - racconta Gianluigi Guerrini - abbiamo così conosciuto le regole del dibattito, come gestire una riunione alle Nazioni Unite. Abbiamo simulato una vera e propria attività diplomatica". Il tutto ovviamente in lingua inglese per poi metterlo in pratica una volta atterrati a New York insieme a coetanei tedeschi, francesi, altri provenienti dall’Asia, dal continente americano e così via.

C’è chi come Alberto Paccianelli parla di "un’esperienza utile anche per saper gestire emozioni forti, come l’ansia quando devi parlare davanti a tante persone esponendo le proprie idee".

"Una carriera diplomatica? Magari ci penserò più avanti - risponde Elena De Rocco - ero partita con l’idea di affrontare questa esperienza soprattutto per la lingua poi ho avuto modo di conoscere e capire come lavorano le Nazioni Unite".

Già perchè oltre a qualche momento (giustamente) di svago l’avventura a stelle e strisce è stata soprattutto di lavoro. "Il tema della disabilità, della privacy, dell’intelligenza artificiale ma anche dell’energia sostenibile - elenca Lorenzo Conti - sono stati alcuni argomenti toccati dalle commissioni, alcune formate da un centinaio di ragazzi, altre anche da 300-400 studenti americani, europei, asiatici. Ognuno di noi ha redatto un documento, preparandosi su quegli argomenti che riteneva più opportuni per poi arrivare ad una risoluzione". Un tema che ha visto mettersi in luce anche Alessia Refini che ha affrontato un dibattito relativo alla disabilità e vita equa.

Tra i momenti più significativi anche l’incontro con diplomatici, ma anche artisti come ad esempio Big Mama che dopo il Festival è volata al Palazzo di Vetro per parlare anche ai suoi connazionali di bullismo e body shaming. "È stato uno degli incontri che ricordo così come quello nel corso della cerimonia finale con il figlio di Martin Luther King - sottolinea Vittoria Pieroni - soprattutto quando ha ricordato un pensiero del padre e cioè che quando riusciamo a trovare qualcosa che ci piace di non lasciare quella cosa e lavorare anzi per realizzarla".

Ma oltre all’esperienza che resterà scolpita nei ragazzi del Redi c’è sicuramente un altro aspetto che non potranno mai dimenticare, così come i loro insegnanti. Il gruppo aretino infatti ha ricevuto otto menzioni d’onore per il lavoro svolto, e insieme a queste anche un’altra menzione speciale per il grado di preparazione mostrato. Un riconoscimento riservato solo alle grande delegazioni, visto che quella partita da Arezzo era certamente una delle più importanti.

"Sono fiera di voi - ha detto la preside del Redi ai ragazzi e alle ragazze tornati dagli Usa - vi siete distinti sono solo per la vostra preparazione, ma anche per il comportamento che avete avuto nel corso di questa esperienza. Sono davvero orgogliosa di voi"