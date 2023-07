Da Vasari agli scrittori "Versiliana" piazza Grande

Notti di scrittori, dal passato al presente.m Perché da una parte la Fraternita "cavalca" la straordinaria lettera ritrovata di Giorgio Vasari. Lo farà stasera, nella terrazza del Palazzo. Prima una conferenza alle 18 sul rapporto tra agricoltura, lettura e paesaggio, con esperti universitari dal mondo giuridico a quello agricolo fino alla conoscenza dell’arte. E al termine gli ospiti saranno invitati ad una visita guidata alla conoscenza della lettera di Giorgio Vasari scritta nel 1567 e recuperata dai carabinieri, per essere consegnata all’archivio di Fraternita.

In una piazza che d’estate vedrà protagonisti nomi di prestigio. Sabatini, Elkann, Galiano, Caroli, Piano, Fusini, Marcoaldi, Leone, De Giovanni, Tocci, Mercati. Dallo sport, alla cucina, dai temi di attualità come quello del rapporto genitori e figli all’arte. Torna "Arezzo Moonlight Festival" da giovedì 20 a lunedì 24 luglio. Appuntamento culturale con gli autori protagonisti dell’evento organizzato da Confesercenti con la Feltrinelli Point e Claridea.

Le novità della seconda edizione saranno il mercato con le bancarelle delle eccellenze artigianali, artistiche e delle tradizionali specialità agroalimentari tipiche del territorio ma anche gli spettacoli di strada. Per cinque giorni si alterneranno sulla terrazza del palazzo di Fraternita, autori di fama nazionale e internazionale: Walter Sabatini con "Il mio calcio furioso e solitario", Alain Elkann con "Adriana e le altre", Enrico Galiano con "Geografia di un dolore perfetto", Flavio Caroli con "I sette pilastri dell’arte di oggi", Carlo Piano con "Il torto", Nadia Fusini con "Maestre d’amore, Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre", Franco Marcoaldi "In breve", Augusto Tocci con "Il Pancristiano, cibo dei Pellegrini, viandanti e transumanti", Maurizio De Giovanni con "Sorelle. Una storia di Sara", Cinzia Leone con "Vieni tu giorno nella notte" e Massimo Mercati con "L’impresa come sistema vivente". Sono alcuni degli eventi della maratona culturale organizzata in piazza Grande.

Un autentico salotto letterario con appuntamenti pomeridiani, alle 18, e serali alle 21 immersi in piazza Grande dove ad accogliere i visitatori ci saranno i banchi con prodotti della tradizione. Le caratteristiche postazioni in legno e tela saranno protagoniste dell’evento 2023, ampliando quindi l’offerta turistica cittadina, e durante il tour, tra i caratteristici stand, sarà possibile anche degustare vini e assistere a esibizioni capaci di incantare adulti e bambini.

Un tuffo nel passato grazie ai trampolieri ed eventi nell’evento con gli spettacoli dedicati alla magia del fuoco e del circo.