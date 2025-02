"Da soli non si può". La mostra dell’Arci è al Circolo Aurora

Oggi prende il via la mostra "Da soli non si può", un viaggio attraverso la storia dell’Arci raccontata dalla sua grafica al Circolo Aurora. L’evento inaugurale, dalle 19, prevede una serata all’insegna della musica e della cultura con l’evento "Insieme si può" che celebra la condivisione e la partecipazione attraverso il talento di giovani musicisti. La mostra, curata da Ivo Lisi e Giuseppe Brogi, rappresenta un’occasione unica per comprendere come la comunicazione visiva abbia accompagnato e sostenuto le lotte per i diritti.