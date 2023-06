Da Piero ad Afro Il dialogo d’arte tra grandi maestri

È stata inaugurata ieri alla Galleria comunale di Arte contemporanea, la mostra di Afro, uno dei protagonisti del Dopoguerra, oltre che esponente dell’informale italiano. Visitabile fino al 22 ottobre, curata da Marco Pierini con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi, con la collaborazione di Magonza, Fondazione Archivio Afro e Museum of Modern Greek Art di Rodi, organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo con il Comune, la mostra dal titolo Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’Informale, nel rispetto della continuità della storia dell’arte, prende in esame i lavori di una delle fasi più interessanti dell’artista, 1930-1958. Negli anni Trenta l’arte di Afro si arricchisce di diversi echi, riflettendo sulla sua formazione veneziana e servendosi del disegno come strumento di indagine. Afro Libio Basaldella, nato ad Udine nel 1912 e morto a Zurigo nel 1976, ha compiuto i suoi primi studi a Firenze e a Venezia, esponendo a soli sedici anni alla mostra della scuola friulana di avanguardia con i suoi fratelli Mirko e Dino.

Nella mostra aretina accompagnatore virtuale è Cesare Brandi, che ha seguito Afro, conducendolo a Rodi nell’estate del 1938, da cui sono giunte ad Arezzo le tempere per l’Albergo delle Rose (oggi Casinò) e dalla Villa del Profeta. Nel 1932 andò a Milano, dove frequentò lo studio di Arturo Martini e iniziò ad esporre presso la celebre Galleria Il Milione. Nel 1930 con una borsa di studio offerta dall’Associazione Artistica Marangoni, ebbe modo di andare a Roma e dal 1931 partecipò alle Mostre Sindacali. Nel 1935 partecipò alla Quadriennale e l’anno successivo alla Biennale.

L’esposizione aretina indaga i rapporti tra Afro e i grandi maestri del passato, dando particolare rilievo alla pittura murale e presentando cinque opere inedite e accompagnando il visitatore attraverso quattro tappe, tra cui anche Afro per l’E42, (si espongono i cartoni del mosaico mai realizzato) al momento nodale, in bilico con l’Informale. In una galleria intelligentemente rinnovata, il percorso inizia con i disegni mutuati da El Greco, da Velasquez e da Rubens messi in dialogo con le prime opere, tra cui il Cristo Morto di Mantegna, proveniente da Casa Cavazzini di Udine, dove ci sono pitture di Afro.

Liletta Fornasari