"Da parco storico a parcheggio selvaggio". La segnalazione

"Arezzo detiene un triste primato: da anni un parco storico è stato trasformato in un parcheggio per automobili. È il parco del Pionta che ospita un campus universitario" ci segnala un lettore. Le auto, arrivando da viale Cittadini, sono ovunque. Proprio in questi giorni è stato approvato il piano generale che ridisegna il Pionta. Fra le priorità rendere più accessibile l’area del Colle privilegiandone la fruizione pedonale con lo studio di un sistema di parcheggi esterni e la creazione di nuovi accessi.