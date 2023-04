Da oggi scattano una serie di lavori Sensi unici e strade chiuse: l’elenco

Cambia la viabilità e oggi scattano una serie di cantieri che interesseranno varie zone della città. Da oggi a giovedì 13 aprile lavori lungo un tratto della strada comunale di Ristradella con senso unico alternato e in via Francesco Redi con divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede. Proseguono fino a venerdì 21 aprile i lavori in via Pier Ludovico Occhini con un restringimento di carreggiata. Termineranno sabato 29 aprile i lavori che prevedono un restringimento della carreggiata in via Fogazzaro e in via Foscolo. Ancora per tutto il mese di maggio verrà invece interdetto al passaggio pedonale, 24 ore su 24, il marciapiede a perimetro del palazzetto di San Lorentino in vicolo della Palestra. Fino a mercoledì 14 giugno saranno interessati da divieti di sosta ambo i lati di via Buonconte da Montefeltro fino all’intersezione con via Tarlati, e via San Clemente fino a via San Domenico, via Sassoverde, via delle Fosse, via Vecchia in orario 8,30 – 18,30.

La natura mobile dei cantieri potrà comportare anche la chiusura dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.

Cominciano anche i lavori di manutenzione ordinaria, compreso il taglio della vegetazione arborea e arbustiva incline a cadere a seguito di eventi meteorologici, nel tratto della ciclopista dell’Arno compreso nel territorio aretino.

Il transito ciclopedonale verrà chiuso nei tratti interessati di volta in volta dagli interventi con obbligo d’installazione della segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima.