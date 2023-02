Da Netrebko ad Abbado È l’ora dei Vip

Riparte la Stagione Concertistica Aretina. Dopo l’annunciato rinvio del concerto del soprano Anna Netrebko previsto inizialmente per il 7 febbraio al Teatro Petrarca, a causa di una forte infiammazione al cavo orale che ha colpito l’artista, il discusso concerto sarà recuperato il prossimo 17 febbraio sempre al Petrarca alle ore 20,30. I biglietti acquistati restano validi anche per la data prevista per il recupero.

Chi però volesse richiedere il rimborso potrà farlo presso il proprio canale di vendita entro domani 10 febbraio: chi ha acquistato il biglietto al Teatro Petrarca potrà recarsi, per chiedere il rimborso, presso la biglietteria del teatro stesso fino a domani dalle ore 17.30 alle 19.30. Resta la grande attesa per l’evento che ha scatenato la protesta della comunità ucraina di Arezzo.

Il soprano Anna Netrebko sarà accompagnata al pianoforte da Elena Bashkirova. La star per eccellenza della lirica internazionale, il soprano russo Anna Netrebko, si esibirà al Petrarca insieme alla pianista Elena Bashkirova, sua connazionale, in un programma dedicato alla lirica romantica del loro paese: saranno interpretate pagine dei protagonisti della musica russa dell’Ottocento, come Piotr Il’ic Cajkovskij, Sergej Rachmaninov, Nikolaj Rimskij-Korsakov e Michail Glinka.

La stagione concertistica proseguirà poi il 4 marzo alle 20,30 al Teatro Petrarca con la Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala insieme all’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala diretta da Pietro Mianiti.

Il 7 aprile alle 20,30 sarà la volta del concerto sinfonico della English Chamber Orchestra, sul palco del teatro Petrarca saliranno Pinchas Zukerman, direttore e viola, accompagnato dal violino di Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della rassegna.

Il 28 aprile alle 20,30 questa volta nella location dell’Auditorium Guido d’Arezzo, appuntamento con il concerto sinfonico dell’Orchestra Regionale Toscana diretta da Roberto Abbado, con la voce recitante di Massimo Popolizio.

A.B.