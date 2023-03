Da lunedì i lavori su marciapiedi Così cambia il traffico

Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dell’aiuola a Campo di Marte: da lunedì a fine mese, 24 ore su 24, divieto di sosta in alcuni stalli del parcheggio e restringimento della carreggiata in via Leon Battista Alberti, da via Masaccio al semaforo.

Predisposizione della fibra ottica: da lunedì a martedì 28, dalle 8,30 alle 17,30, divieto di sosta e senso unico alternato in alcuni tratti della strade A, B, E della zona industriale di San Zeno, di via Genova, di via Bologna, di via Pratomagno, di via Marco Perennio.