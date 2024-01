Da lunedì al via i prossimi lavori stradali

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Lavori ai cavi in fibra ottica comporteranno da lunedì 22 gennaio fino a giovedì 1 febbraio il divieto di sosta con rimozione in via Piero Calamandrei dal civico 210 all’intersezione con via Giuseppe Toniolo, dalle intersezioni con via della Fiorandola, via Ernesto Rossi, via Giulio Pastore e via Piero Gobetti per una lunghezza di 4 metri, all’altezza dei civici 31, 44, 112, 132, 154, 175, 183, 255 sempre per una lunghezza di 4 metri. Orario 8,30 - 17,30. Attenzione anche nei medesimi punti al restringimento della carreggiata.

Saranno lavori di Nuove Acque per collegare scarichi liberi al depuratore a comportare da lunedì 22 gennaio fino a lunedì 4 marzo la chiusura al transito del tratto di via Salvadori che va dall’intersezione con viale Leonardo da Vinci a quella con via Ippolito Nievo con orario 8 - 13 e 14,30 - 18,30.

Lo stesso tratto diventa a doppio senso di circolazione per i soli residenti che potranno uscire ed entrare solo dall’incrocio via Salvadori/via Nievo.

Prorogata fino a domenica 3 marzo la disciplina della circolazione presso la rotatoria tra viale dei Carabinieri e il raccordo autostradale: i veicoli provenienti da viale Gaetano Salvemini in direzione del centro affronteranno il restringimento della corsia di marcia esterna nel tratto che va dal sottopasso fino all’inizio del cantiere, quelli che percorrono viale dei Carabinieri in uscita dalla città utilizzeranno la viabilità all’interno del cantiere.