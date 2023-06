Da Goldoni a Ulisse Maratona al Pietro Aretino

Fine settimana con la maratona di saggi spettacolo della Libera Accademia del Teatro. La seconda settimana della rassegna "Notte prima dei… saggi" presenta un calendario particolarmente ricco che fino a domenica 25 giugno, permetterà di vivere un viaggio tra le diverse sfumature dell’universo teatrale. A salire sul palcoscenico del teatro "Pietro Aretino" saranno gli allievi dei diversi corsi della Libera Accademia del Teatro che presenteranno i saggi preparati negli ultimi mesi di lezioni, con una proposta che spazierà tra testi originali e omaggi alle opere di Shakespeare e Goldoni, tra la leggerezza di una commedia e la riflessione su delicati temi di attualità, tra il teatro tradizionale e il teatro in musica. Ogni spettacolo sarà previsto in doppia replica alle 19 e alle 21.30 . Shakespeare sarà messo in scena questa sera con il gruppo Junior di Francesca Barbagli che proporrà "Senza Giulietta", uno spettacolo ambientato subito dopo la morte di Giulietta e Romeo che tratta temi di amore, odio e rivalità adolescenziale. Sempre oggi il gruppo Junior di Uberto Kovacevich proporrà un viaggio indietro nei secoli con il brillante e comico testo di "Ulisseide", con una parodia del ritorno di Ulisse verso Itaca al termine della guerra di Troia. Il calendario terminerà domani e domenica con "Fiori d’acciaio" e "Trilogia della villeggiatura", interpretati da gruppi di Ostinati con la regia di Biagiotti: il primo approfondirà delicate tematiche di attualità come malattia, genitorialità e amore, il secondo attualizzerà l’opera di Carlo Goldoni. Tappa anche a Subbiano, nel suggestivo teatro all’aperto domani alle 21.30 con lo spettacolo di teatro in musica "Il castello maledetto".