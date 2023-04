Da Gianburrasca alle guide all’ascolto, aprile con Laboratori Permanenti

Tanti appuntamenti ad aprile con Laborartori Permanenti. Venerdì 14 aprile alle 18 secondo incontro di guide all’ascolto con Michele Casini al Campaccio di Sansepolco con "Verso il centenario di Giacomo Puccini (1924-2024)". Giacomo Puccini, il più importante compositore italiano della generazione post-verdiana, nacque a Lucca il 22 dicembre 1858 da una famiglia di musicisti: da molte generazioni i Puccini erano Maestri di cappella del Duomo di Lucca. La lezione analizza la complessa personalità del compositore, la sua interazione con la cultura e lo spettacolo fra ‘8 e ‘900, le iniziali difficoltà e poi l’enorme successo di pubblico e critica e infine presenta alcuni ascolti significativi della sua produzione operistica. Prosegue la rassegna "Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro" presso il Teatro Comunale Giovanni Papini a Pieve Santo Stefano, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La rassegna, pensata in armonia con l’attitudine della città insignita come Città che legge, propone spettacoli che hanno come fulcro i libri, le grandi storie, la grande letteratura trasposta a teatro. Il 21 alle 21 3 in matinée alle ore 10.30 va in scen "Giannino Stoppani in arte Burrasca", di Settimo Cielo scritto e diretto da Giacomo Sette con Gloria Sapio e Maurizio Repetto. Lo spettacolo racconta le vicende di Giannino Stoppani in Arte Burrasca, un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirato in parte alla figura di Gian Burrasca. Giannino è un bambino vivace, creativo e intelligente: la sua vitalità e sincerità smascherano spesso l’ipocrisia e l’arroganza che governano il mondo degli adulti. Quella di Giannino è una storia di riscatto, di crescita e formazione. Un viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice. Il 27 alle 21 c’è "Lettera a una professoressa". Da molti anni i Chille de la balanza si occupano di don Lorenzo Milani e del libro simbolo della rivoluzione nella scuola italiana negli anni ‘60.